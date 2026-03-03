Mit 5G-A und KI auf dem Weg zum agentenbasierten Internetzeitalter

BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 hielt Li Peng, Senior Vice President und President of ICT Sales & Service von Huawei, eine Keynote darüber, wie Netzbetreiber den Wert von 5G-A und KI maximieren können, um den Übergang zum agentenbasierten Internet zu beschleunigen. Li schlug vor, dass mit der Konvergenz von Netzen und KI die Netzbetreiber die Möglichkeit haben, den Wert der Konnektivität durch ein Upgrade auf „5G-A x KI" neu zu definieren. Dadurch können sie nicht nur den Datenverkehr und die Erfahrungen, sondern auch die KI-Dienste monetarisieren.

In den letzten Jahren hat sich die Mobilfunkbranche kontinuierlich von 4G zu 5G weiterentwickelt, und einige Betreiber haben mit der Einführung von 5G-A begonnen. Da die Netze stärker sind als je zuvor, bringen sie intelligente Anwendungen auf alle Arten von Geräten.

Li sagte: „Dieses Jahr treten wir in die Ära des agentenbasierten Internets ein. Netzwerke werden nicht nur Menschen verbinden. Sie werden auch Hunderte von Milliarden von Agenten miteinander verbinden." Die Zunahme von Agentenanwendungen im nächsten Jahrzehnt wird jedoch die Anforderungen an die Konnektivität erhöhen, da Netze nicht nur die menschliche Kommunikation, sondern auch die Kommunikation zwischen Agenten erleichtern werden. Dies wird Netzbetreiber dazu veranlassen, sich vom reinen Angebot von Datenverkehr hin zu hochwertigen Mehrwertdiensten zu entwickeln, und einen neuen Markt mit einem Wert von zehn Billionen Dollar zu erschließen.

Aktualisierung des Geschäftsmodells: Aufwertung von Marken und Angeboten, um neue Einnahmequellen zu erschließen

Die Weiterentwicklung der Netzkapazitäten wird auch zu Veränderungen der Geschäftsmodelle der Betreiber führen. In den sieben Jahren seit der Kommerzialisierung von 5G haben mehr als 300 Netzbetreiber auf der ganzen Welt neue Pakete auf den Markt gebracht, um den Datenverkehr zu monetarisieren, und dies hat ihnen geholfen, sowohl ihre Einnahmen als auch ihre Nutzerbasis zu vergrößern.

Mit zunehmender Reife der 5G-Netze wird Erlebnis-Monetarisierung für den Erfolg der Netzbetreiber immer wichtiger. 5G SA und 5G-A bieten vielfältigere Netzressourcen, die von mehr als 30 führenden Netzbetreibern genutzt werden, um erlebnisbasierte Pakete zur Monetarisierung von Geschwindigkeiten, Latenzzeiten und mehr zu lancieren.