    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Huawei Li Peng

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit 5G-A und KI auf dem Weg zum agentenbasierten Internetzeitalter

    BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 hielt Li Peng, Senior Vice President und President of ICT Sales & Service von Huawei, eine Keynote darüber, wie Netzbetreiber den Wert von 5G-A und KI maximieren können, um den Übergang zum agentenbasierten Internet zu beschleunigen. Li schlug vor, dass mit der Konvergenz von Netzen und KI die Netzbetreiber die Möglichkeit haben, den Wert der Konnektivität durch ein Upgrade auf „5G-A x KI" neu zu definieren. Dadurch können sie nicht nur den Datenverkehr und die Erfahrungen, sondern auch die KI-Dienste monetarisieren.

    Sprung im Wert der Industrie: Aufbruch in eine 10-Billionen-Dollar-Ära des agentenbasierten Internets

    In den letzten Jahren hat sich die Mobilfunkbranche kontinuierlich von 4G zu 5G weiterentwickelt, und einige Betreiber haben mit der Einführung von 5G-A begonnen. Da die Netze stärker sind als je zuvor, bringen sie intelligente Anwendungen auf alle Arten von Geräten.

    Li sagte: „Dieses Jahr treten wir in die Ära des agentenbasierten Internets ein. Netzwerke werden nicht nur Menschen verbinden. Sie werden auch Hunderte von Milliarden von Agenten miteinander verbinden." Die Zunahme von Agentenanwendungen im nächsten Jahrzehnt wird jedoch die Anforderungen an die Konnektivität erhöhen, da Netze nicht nur die menschliche Kommunikation, sondern auch die Kommunikation zwischen Agenten erleichtern werden. Dies wird Netzbetreiber dazu veranlassen, sich vom reinen Angebot von Datenverkehr hin zu hochwertigen Mehrwertdiensten zu entwickeln, und einen neuen Markt mit einem Wert von zehn Billionen Dollar zu erschließen.

    Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026

    Aktualisierung des Geschäftsmodells: Aufwertung von Marken und Angeboten, um neue Einnahmequellen zu erschließen

    Die Weiterentwicklung der Netzkapazitäten wird auch zu Veränderungen der Geschäftsmodelle der Betreiber führen. In den sieben Jahren seit der Kommerzialisierung von 5G haben mehr als 300 Netzbetreiber auf der ganzen Welt neue Pakete auf den Markt gebracht, um den Datenverkehr zu monetarisieren, und dies hat ihnen geholfen, sowohl ihre Einnahmen als auch ihre Nutzerbasis zu vergrößern.

    Mit zunehmender Reife der 5G-Netze wird Erlebnis-Monetarisierung für den Erfolg der Netzbetreiber immer wichtiger. 5G SA und 5G-A bieten vielfältigere Netzressourcen, die von mehr als 30 führenden Netzbetreibern genutzt werden, um erlebnisbasierte Pakete zur Monetarisierung von Geschwindigkeiten, Latenzzeiten und mehr zu lancieren.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Huawei Li Peng Mit 5G-A und KI auf dem Weg zum agentenbasierten Internetzeitalter BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ - Auf dem MWC Barcelona 2026 hielt Li Peng, Senior Vice President und President of ICT Sales & Service von Huawei, eine Keynote darüber, wie Netzbetreiber den Wert von 5G-A und KI maximieren können, um …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     