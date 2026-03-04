Goldman-CEO Solomon überrascht von der "gelassenen" Marktreaktion auf den Krieg!

Solomon, der mit seiner Erfahrung die Marktverhältnisse in Krisenzeiten gut einschätzen kann, sprach von der Unsicherheit, die den Markt weiterhin prägt. Dennoch scheint es, als ob der Markt die Gefahren des Konflikts im Nahen Osten weniger ernst nimmt, als es die Realität erfordere. Die USA versicherten kürzlich, den sicheren Durchgang von Schiffen durch die strategische Straße von Hormus zu gewährleisten, was den Anlegern vielleicht etwas Vertrauen gibt.

"Die Märkte haben sich erstaunlich gelassen gezeigt", sagte Solomon am Mittwoch gegenüber Bloomberg auf dem Australian Financial Review Business Summit. "Es ist schwierig, die genauen Auswirkungen des Konflikts abzuschätzen, da noch zu viele Unklarheiten bestehen", fügte er hinzu. Die Frage, die sich nun stellt, ist: Was bedeutet diese Reaktion? Wird dieser Konflikt eine langfristige Belastung für die Märkte darstellen? Und warum zeigen sich Investoren so ruhig, obwohl der Krieg enorme geopolitische und wirtschaftliche Risiken birgt?

Obwohl der S&P 500 Index eine leichte Korrektur verzeichnete, blieb der Rückgang mit weniger als 1 Prozent weit unter den Erwartungen vieler Marktbeobachter. Interessanterweise gingen die US-Technologiewerte nicht auf Talfahrt, sondern zeigten Stabilität. Doch nicht alle Märkte blieben unbeeindruckt: Der MSCI Asien-Pazifik-Index fiel dramatisch und die indische Rupie erreichte einen historischen Tiefststand. Auch der südkoreanische Leitindex Kospi brach ein.

Die Wellen des Krieges schlagen also auch auf den Finanzmärkten. Ölpreise stiegen, was Inflation und erhöhte Produktionskosten in vielen Sektoren befeuern könnte. Der Krieg hat auch den Druck auf die globalen Anleihemärkte verstärkt, und die US-Staatsanleihen sind unter Druck geraten, was die Erwartungen an eine Zinssenkung dämpft.

Der bemerkenswerteste Punkt bleibt jedoch, dass viele Anleger und Experten überrascht sind, wie wenig der Markt auf diese geopolitische Krise reagiert hat. Ist dies ein Zeichen für eine zu schnelle Stabilisierung? Ein gefährlicher Optimismus?

Die Märkte haben das Risiko des Konflikts sicherlich nicht ignoriert, aber viele scheinen der Ansicht zu sein, dass die Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum und die Unternehmensgewinne noch zu unsicher sind, um dramatische Marktkorrekturen zu rechtfertigen. David Solomon sprach in diesem Zusammenhang von einer geduldigen Haltung gesprochen, in der "die nächsten Wochen entscheidend für die Einschätzung der Lage" sein werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



