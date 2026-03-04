    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group

    Ruhe vor dem Sturm?

    1829 Aufrufe 1829 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman-CEO Solomon überrascht von der "gelassenen" Marktreaktion auf den Krieg!

    Die USA befinden sich im Krieg, und der Dow Jones verliert in fünf Tagen nur 1,7 Prozent an Wert. Goldman-CEO Solomon ist von der Gelassenheit des Marktes überrascht. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    Ruhe vor dem Sturm? - Goldman-CEO Solomon überrascht von der "gelassenen" Marktreaktion auf den Krieg!
    Foto: IPA/ABACA - abaca

    "Die Märkte haben sich erstaunlich gelassen gezeigt", sagte Solomon am Mittwoch gegenüber Bloomberg auf dem Australian Financial Review Business Summit. "Es ist schwierig, die genauen Auswirkungen des Konflikts abzuschätzen, da noch zu viele Unklarheiten bestehen", fügte er hinzu. Die Frage, die sich nun stellt, ist: Was bedeutet diese Reaktion? Wird dieser Konflikt eine langfristige Belastung für die Märkte darstellen? Und warum zeigen sich Investoren so ruhig, obwohl der Krieg enorme geopolitische und wirtschaftliche Risiken birgt?

    Solomon, der mit seiner Erfahrung die Marktverhältnisse in Krisenzeiten gut einschätzen kann, sprach von der Unsicherheit, die den Markt weiterhin prägt. Dennoch scheint es, als ob der Markt die Gefahren des Konflikts im Nahen Osten weniger ernst nimmt, als es die Realität erfordere. Die USA versicherten kürzlich, den sicheren Durchgang von Schiffen durch die strategische Straße von Hormus zu gewährleisten, was den Anlegern vielleicht etwas Vertrauen gibt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.647,32€
    Basispreis
    18,57
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.411,69€
    Basispreis
    18,11
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl der S&P 500 Index eine leichte Korrektur verzeichnete, blieb der Rückgang mit weniger als 1 Prozent weit unter den Erwartungen vieler Marktbeobachter. Interessanterweise gingen die US-Technologiewerte nicht auf Talfahrt, sondern zeigten Stabilität. Doch nicht alle Märkte blieben unbeeindruckt: Der MSCI Asien-Pazifik-Index fiel dramatisch und die indische Rupie erreichte einen historischen Tiefststand. Auch der südkoreanische Leitindex Kospi brach ein.

    Die Wellen des Krieges schlagen also auch auf den Finanzmärkten. Ölpreise stiegen, was Inflation und erhöhte Produktionskosten in vielen Sektoren befeuern könnte. Der Krieg hat auch den Druck auf die globalen Anleihemärkte verstärkt, und die US-Staatsanleihen sind unter Druck geraten, was die Erwartungen an eine Zinssenkung dämpft.

    Der bemerkenswerteste Punkt bleibt jedoch, dass viele Anleger und Experten überrascht sind, wie wenig der Markt auf diese geopolitische Krise reagiert hat. Ist dies ein Zeichen für eine zu schnelle Stabilisierung? Ein gefährlicher Optimismus?

    Die Märkte haben das Risiko des Konflikts sicherlich nicht ignoriert, aber viele scheinen der Ansicht zu sein, dass die Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum und die Unternehmensgewinne noch zu unsicher sind, um dramatische Marktkorrekturen zu rechtfertigen. David Solomon sprach in diesem Zusammenhang von einer geduldigen Haltung gesprochen, in der "die nächsten Wochen entscheidend für die Einschätzung der Lage" sein werden.

     

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ruhe vor dem Sturm? Goldman-CEO Solomon überrascht von der "gelassenen" Marktreaktion auf den Krieg! Die USA befinden sich im Krieg, und der Dow Jones verliert in fünf Tagen nur 1,7 Prozent an Wert. Goldman-CEO Solomon ist von der Gelassenheit des Marktes überrascht. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Die Hintergründe.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     