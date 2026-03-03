Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
IBM
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 1
Performance 1M: -23,12 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 2
Performance 1M: +6,23 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 3
Performance 1M: -8,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Technisch teils Bodenbildung/überverkauft. Fundamentale Signale bleiben stark: Umsatz +10%, Gewinnanstieg, FCF +16%, ARP von 50 Mrd USD, Dividende auf 0,44 USD erhöht. Kursreaktionen nach KI-Diskussionen teils schwächer; Bewertung durch KI-Risiken belastet. 14-Tage-Verlauf im Input nicht angegeben.
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 4
Performance 1M: +16,02 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -5,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Langfristig positiv zu Microsoft, gestützt von Intelligent Cloud und KI-Lizenzen; kurzfristig Kursrisiken möglich. Kurs um ca. 328€; 14-Tage-Entwicklung volatil, tendenziell leicht abwärts. Bewertung attraktiv (KGV günstig). Risiken: möglicher Druck im Productivity & Business Processes; Haupttreiber bleibt Cloud-Wachstum.
