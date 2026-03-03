Besonders beachtet!
SanDisk Corporation Aktie gerät unter starken Druck - 03.03.2026
Am heutigen Handelstag muss die SanDisk Corporation Aktie bisher Verluste von -8,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,81 % verliert die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 568,37$, mit einem Minus von -8,81 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SanDisk Corporation insgesamt ein Minus von -11,50 % zu verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -16,87 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SanDisk Corporation auf -11,50 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.
SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,87 %
|1 Monat
|-11,50 %
|3 Monate
|-11,50 %
|1 Jahr
|-11,50 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,39 Mrd.USD € wert.
Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im S&P 500.
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.