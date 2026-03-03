BE OPEN und Student Energy veranstalten gemeinsam den Internationalen Student Energy Summit im Herzen des Amazonas-Regenwaldes

BE OPEN und SES verbindet das Ziel, die Kraft des von jungen Menschen vorangetriebenen Wandels zu nutzen, um weltweit Einfluss auf Gemeinschaften zu nehmen. Die Veranstaltung bringt junge Changemaker aus aller Welt zusammen, um den gerechten Wandel zu beschleunigen, und schafft einen Raum für junge Führungskräfte, Branchenexperten, Regierungsvertreter, politische Entscheidungsträger und Vertreter des privaten Sektors, um Wissen auszutauschen und gemeinsam Lösungen für die kritischen Energieprobleme zu erarbeiten, von denen gefährdete Gemeinschaften weltweit betroffen sind.

LUGANO, Schweiz, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN ist stolz darauf, den International Student Energy Summit (SES), die weltweit größte und vielfältigste Energieveranstaltung für junge Menschen, unterstützt zu haben. Vom 18. bis 21. Februar 2026 fand der Gipfel in Manaus, Brasilien, im Herzen des Amazonasgebiets statt, veranstaltet von der Bundesuniversität von Amazonas.

BE OPEN lud die Delegierten des Gipfels ein und ermutigte sie, am jährlichen Wettbewerbsprogramm der Stiftung teilzunehmen. Jedes Jahr bezieht BE OPEN Studenten und Absolventen aus aller Welt in die Entwicklung von Lösungen ein, die zur Bewältigung aktueller und dringender Probleme beitragen können, die in den SDGs der Vereinten Nationen formuliert sind. Mit sechs abgeschlossenen Wettbewerben und einem laufenden Wettbewerb unterstützt und prämiert BE OPEN kontinuierlich junge Kreative für die Entwicklung von Lösungen, die dazu beitragen sollen, unzureichende Systeme zu transformieren und bessere Bedingungen für eine gerechte und ökologisch prosperierende Welt zu schaffen.

Die Gründerin Elena Baturina lobte die großartige Arbeit des Gipfels: „Wir schätzen die Anerkennung durch die Gleichgesinnten des Student Energy Summit. In den sieben Ausgaben des SDG-fokussierten Wettbewerbsprogramms von BE OPEN standen nachhaltige Energielösungen unfehlbar im Mittelpunkt der vielversprechendsten Beiträge – unabhängig davon, welches Nachhaltigkeitsziel sie verfolgen sollten." Sie fügte hinzu: „Junge Menschen mit den Netzwerken und Fähigkeiten auszustatten, um die realen Herausforderungen im Bereich Energie und Klima anzugehen, und sie zu motivieren, Führungskräfte im Energiesektor zu werden, indem man ihnen eine Plattform für Diskussionen und den Austausch von Ideen bietet, ist der beste Weg in die Zukunft."

BE OPEN und SES arbeiteten erstmals 2023 zusammen, als 650 junge Menschen aus über 100 Ländern an der New York University Abu Dhabi (NYUAD) zusammenkamen. Unter den Delegierten des Gipfels befanden sich vier Gewinner des BE OPEN-Wettbewerbs „ Better Energy by Design" 2022/2023, deren Teilnahme Teil ihres Preises war.

