Aktien New York Schluss
Börsen verringern Verluste - USA will Schiffe schützen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Zwar konnten die wichtigsten Indizes im Handelsverlauf einen Großteil ihrer im Tagesverlauf erlittenen Verluste wieder wettmachen, da die USA einen Schutz für Öltanker signalisiert hatte. Dies verlangsamte den Anstieg der Ölpreise deutlich. Damit drückten unter dem Strich Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen auf die Stimmung der Anleger. In Europa und Asien sackten die Kurse ab.
Der Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitlich seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne eingebüßt und war um bis zu 2,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gesunken. Zum Handelsschluss stand noch ein Minus von 0,83 Prozent auf 48.501,27 Punkte zu Buche.
Der marktbreite S&P 500 verlor 0,94 Prozent auf 6.816,63 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.719,50 Punkte nach unten./la/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dividenden-Depot vonHS im Februar 2026
Pünktlich zum Monatsbeginn hatte ich meinen Januar-Bericht veröffentlicht und war doch etwas verwundert, dass sich nur wenige weitere Monatsberichte anschlossen. Vielleicht sind diese Rückblicke doch nicht mehr so gefragt – zumindest könnte man das aus der halbierten Daumenzahl schließen. Dennoch möchte ich für Euch und für mich nicht darauf verzichten und darf Euch gleich zu Beginn wieder mit in den Urlaub nehmen.
Anfang Februar ging es wieder mit meinen Schiedsrichterkollegen für eine Woche auf eine Hütte ins Klostertal in Österreich. So richtig Schnee gab es – wie schon im Vorjahr – erst ab etwa 1.500 Metern. Auch wenn uns in dieser Woche nur ein einziger sonniger Traumtag vergönnt war, war es insgesamt eine sehr schöne Auszeit. Zum Urlaub gehörte erneut unser Relaxtag in der Saunalandschaft ValBlue in Bludenz. Das Eisstockschießen im Aktivpark Montafon in Tschagguns hatte im letzten Jahr viel Spaß gemacht und stand daher auch diesmal wieder auf dem Programm. Und an einem Abend besuchten wir noch gemeinsam eine Bowling-Bahn – wie Ihr dem Bilderreigen entnehmen könnt.
Ein weiteres Highlight im Februar 2026 war eine Reise nach Dortmund mit Besuch im Westfalenpark zum Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Atalanta Bergamo – inklusive Hotelübernachtung. Dieses CL-Hinspiel war zwar noch erfolgreich (2:0), aber (zumindest für mich und im Gegensatz zum damaligen Bericht im kicker) doch nicht wirklich überzeugend. Das Erlebnis im Stadion mit der berühmten „Gelben Wand“, die die gesamte zweite Halbzeit ohne Unterbrechung für Stimmung sorgte (!), war dennoch beeindruckend. Dieses gewonnene Erlebnis hatte ich übrigens dem EInsatz meiner Mastercard zu verdanken. 🎁
Mini-Fazit: Ein weiterhin starker Markt – aber mit ersten Warnsignalen.
Die fundamentale Marktstimmung blieb positiv, obwohl neue US‑Zölle nach der Supreme‑Court‑Entscheidung und zunehmende KI‑Sorgen eigentlich Gegenwind erzeugen müssten. Und zu allem Übel jetzt noch ein neuer Krieg. Vielleicht wirkt sich das morgen negativ auf die Börsen aus.
Mein Depot blieb im Februar überwiegend grün. Seit Jahresbeginn erreichte es nach sechs Wochen bei +7,35 % einen neuen Jahreshöchststand, fast schon eine Fahnenstange. Am 12.02.2026 gab es jedoch einen unerwarteten Rücksetzer von knapp –2 %, den ich im Skiurlaub gar nicht mitbekam. Ein Richtungswechsel? Bisher nicht - oder muss man da an den März 2000 denken...? Zum Monatsende wurde das neue Jahreshoch zwar um 0,47 % verfehlt, aber ein weiterer Tagesrücksetzer von –1 % war schnell wieder ausgeglichen.
Auffällige Tagesbewegungen im Februar 2026 waren:
- Deutsche Pfandbriefbank AG: über –10 % wegen anhaltender Belastungen durch den US‑Rückzug
- Aroundtown S.A.: einmal –10 %, der Grund ist mir unklar
- Whirlpool Corp.: fast –15 % wegen einer anstehenden Kapitalerhöhung
- Carbios S.A.: Mit dem Monatsende mehr als –10 %
- Innovative Industrial Properties Inc.: über +10 % dank besserer Zahlen
- Enagas SA: über +10 % durch regulatorische Klarheit
Was gar nicht geht:
Im Jahresvergleich fehlte im Februar 2026 eine Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA. Sechs Ausschüttungen des 27. Februars treffen wohl erst morgen auf dem Konto ein. Zudem verlagerten sich drei Vanguard‑ETF‑Ausschüttungen im Jahresvergleich vom Monatsende in die erste März‑Woche. Eigentlich hätte der Monatsertrag um gut 25 % zuzulegen können, blieb tatsächlich um -10 % unter dem des Vorjahres:
Da ich einmal das rechtzeitige Umbuchen für die Ausführung meiner berühmten Mini‑Sparpläne vergaß, war mein Verrechnungskonto im Februar kurzfristig im Minus. Das wird im März zu eigentlich vermeidbaren Zinskosten führen... 🙄
Die Einnahmen im Februar 2026 setzten sich aus 19 (17) Dividenden, 6 (9) ETF‑Ausschüttungen, keinem (0) Fonds‑Ertrag und keinem (0) Zinsertrag zusammen:
Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch meine mit zwei neuen Aufsteigern bestehenden TOP‑5‑Aktien seit dem 01.01.2026:
- 1.) (2.) CMB.Tech NV +52,43%,
- 2.) (3.) Saipem SpA +47,16%,
- 3.) (1.) TKMS AG & Co. KGaA +45,16%,
- 4.) (--) Hafnia Ltd. +42,14% und
- 5.) (--) Marubeni Corp. +39,04%.
TKMS stagnierte im Februar und rutschte auf Platz 3 ab. Ohne weitere Zuwächse verloren zudem Intel Corp. +22,29 (nun Platz 15 statt 4) und SES SA +13,96% (Platz 34 statt 5) deutlich an Rang.
Auf der anderen Seite stehen die FLOP‑5‑Aktien seit Jahresbeginn – die größten Verlustbringer:[/b]
- 1.) (4.) Lincoln National Corp. -24,61%,
- 2.) (3.) PayPal Holdings Inc. -22,75%,
- 3.) (--) International Business Machines Corp. -21,89%,
- 4.) (2.) Carbios SA -19,76% und
- 5.) (5.) Triple Point Venture Growth BDC Corp. -18,99%.
Der einzige Lichtblick in diesem Bereich: Wacker Neuson SE verbesserte sich auf Rang 6 (1.) mit -15,07%.
Hinweis: Bei meinen Sparplan‑Investitionen gilt weiterhin, dass die Performance nicht alle Anteile und Bruchstücke vollständig abbildet und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben ist. Die Prozentwerte entsprechen den Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß comdirect – unabhängig vom Kaufzeitpunkt.
Die BIG‑5‑Aktien machten zum 28.02.2026 laut Divvydiary 31,08% (33,02%) des Depotwerts aus und bleiben seit Januar 2025 unverändert die selben fünf Positionen:
- 1.) (1.) Bilfinger SE (8,16%),
- 2.) (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,69%),
- 3.) (3.) Allianz SE (6,00%),
- 4.) (4.) BASF SE (5,62%) und
- 5.) (5.) Pampa Energia SA ADR (4,51%).
- Monatlich positive Kapitalerträge: erfüllt – aber geringer als erwartet.
- Geldeingänge gegenüber Vorjahr steigern: wegen Verschiebungen nicht erreicht.
- Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Ergebnis -1.
- Depot zum Jahresende im Plus: aktuell deutlich im Plus - aber es kommen noch zehn Monate...
Der März dürfte vor allem ein Nachhol- und Prüfmonat werden. Erwartete Nachholeffekte wird es vermutlich schon morgen durch die geopolitischen Risiken an den Börsen geben und in meinem Depot durch die verschobenen Ausschüttungen. Mein Fokus muss zudem auf der besseren Liquiditätssteuerung (Verrechnungskonto!) liegen. Aber ich bin nächsten Monat auch nicht mehr im Urlaub...
Depotupdate 02/2026
|JAN
|292
|
|FEB
|457
|
Bin dann mal kurz weg!!!