    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wirtschaft

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen geben deutlich nach - aber berappeln sich wieder etwas

    Wirtschaft - US-Börsen geben deutlich nach - aber berappeln sich wieder etwas
    Foto: Straßenschild der Wall Street (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag angesichts der Eskalation im Nahen Osten erneut deutlich abgegeben, zwischenzeitlich noch kräftigere Verluste aber im Handelsverlauf wieder zu großen Teilen aufgeholt. Der Dow schloss bei 48.501 Punkten 0,8 Prozent im Minus, der Nasdaq-100 bei 24.720 Punkten 1,1 Prozent niedriger und der breiter gefasste S&P 500 mit 6.817 Punkten 0,9 Prozent schwächer.

    Der Ölpreis stieg zwar angesichts der Sorge um Lieferengpässe unter dem Strich stark, aber auch hier war die Teuerung im Tagesverlauf noch deutlich stärker gewesen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit schließlich noch 81,26 US-Dollar, das waren 4,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 5.101 US-Dollar gezahlt (-4,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 141,17 Euro pro Gramm.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1617 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8608 Euro zu haben.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-Börsen geben deutlich nach - aber berappeln sich wieder etwas Die US-Börsen haben am Dienstag angesichts der Eskalation im Nahen Osten erneut deutlich abgegeben, zwischenzeitlich noch kräftigere Verluste aber im Handelsverlauf wieder zu großen Teilen aufgeholt. Der Dow …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     