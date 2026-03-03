SUNRATE und Repayd wollen gemeinsam den globalen Zahlungsverkehr in der Reisebranche vorantreiben

Die Zusammenarbeit bringt die globale Zahlungsinfrastruktur und die Treasury-Kapazitäten von SUNRATE mit dem Fachwissen von Repayd im Reisezahlungsverkehr zusammen, um die komplexen Zahlungsanforderungen internationaler Reiseunternehmen zu erfüllen.

BERLIN, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, die globale Zahlungsverkehrs- und Treasury-Management-Plattform, gab heute auf der ITB Berlin 2026, der weltweit größten Reisemesse, eine strategische Partnerschaft mit Repayd, dem spezialisierten Anbieter von Zahlungsabwicklungslösungen für die Reisebranche, bekannt.

Gemeinsam werden die Unternehmen Reiseanbietern erweiterte Möglichkeiten bieten in den Bereichen:

International Payments – schnelle, sichere und kostengünstige weltweite Auszahlungen

– schnelle, sichere und kostengünstige weltweite Auszahlungen Commercial Cards – skalierbare Kartenlösungen für Lieferantenzahlungen und Betriebsausgaben

– skalierbare Kartenlösungen für Lieferantenzahlungen und Betriebsausgaben Global Collections – effizienter Einzug von Geldmitteln in allen wichtigen Märkten und Währungen

Durch die Kombination des globalen Finanznetzwerks von SUNRATE mit der spezialisierten Infrastruktur von Repayd für den Reisezahlungsverkehr ermöglicht die Partnerschaft Reiseunternehmen, grenzüberschreitende Zahlungsströme effizienter zu verwalten, das Devisenmanagement zu optimieren und eine schnellere und transparentere Abwicklung auf internationalen Märkten zu unterstützen.

„Das heutige Reise-Ökosystem ist wirklich grenzenlos, mit Händlern, Plattformen und Anbietern, die über mehrere Währungen und regulatorische Umgebungen hinweg operieren", sagte Paul Meng, Mitbegründer und CEO von SUNRATE. „Da Unternehmen international expandieren und die Zahlungsströme immer komplexer werden, wird eine widerstandsfähige und intelligente Finanzinfrastruktur immer wichtiger. Unsere Partnerschaft mit Repayd spiegelt unser Engagement wider, den globalen Geldverkehr durch ein einheitliches Zahlungsverkehrs- und Treasury-Ökosystem voranzutreiben, das auf Größe, Transparenz und Kontrolle ausgelegt ist."

Paul Batchelor, Head of Business Development, Europe bei SUNRATE, fügte hinzu: „Europa bleibt ein wichtiger Knotenpunkt für globale Reiseinnovationen und grenzüberschreitenden Handel. Durch die enge Zusammenarbeit mit Repayd ermöglichen wir es Reiseanbietern und digitalen Plattformen, den Zahlungseinzug in mehreren Währungen zu vereinfachen, Abrechnungsprozesse zu optimieren und skalierbare Ausgabemöglichkeiten einzubinden – so können sie auf allen Märkten effizienter arbeiten."