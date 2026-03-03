    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Huawei Cloud Summit auf dem MWC26

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lösung von Branchenherausforderungen mit KI

    BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 1. März fand in Barcelona der Huawei Cloud Summit unter dem Motto „Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: Mit KI Herausforderungen der Branche lösen) statt. Auf dem Gipfel stellte Huawei Cloud seine Industry AI Foundry vor, präsentierte die Hybrid-Cloud-Lösung der nächsten Generation Huawei Cloud Foundation (HCF) und demonstrierte CodeArts, einen KI-gestützten Coding-Agenten, der Kunden aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, im KI-Zeitalter erfolgreich zu sein.

    Priorisierung strategischer Investitionen zur Steigerung der Wertschöpfung

    In seiner Eröffnungsrede betonte Dr. Peter Zhou, CEO von Huawei Cloud, dass Cloud und KI im Mittelpunkt der Strategie von Huawei stehen und stetige Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation vorantreiben. Im vergangenen Jahr hat Huawei Cloud weltweit bemerkenswerte Fortschritte erzielt – eine Dynamik, die sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen wird. Auch im Jahr 2026 ist Huawei Cloud bestrebt, sichere, zuverlässige und hochwertige Cloud-Dienste bereitzustellen und damit mehr Wert für Kunden und Partner zu schaffen. Durch die Nutzung seiner fortschrittlichen systemischen Synergie von Software und Hardware strebt Huawei Cloud an, weltweit eine Vorreiterrolle bei transformativen KI-Diensten einzunehmen. Darüber hinaus wird es eng mit den Interessengruppen zusammenarbeiten, um ein offenes, umfassendes Cloud-Ökosystem zu entwickeln.

    Dr. Peter Zhou, CEO of Huawei Cloud

    Industry AI Foundry zur Lösung von Branchenherausforderungen mit KI

    In seiner Keynote „Huawei Cloud: In seiner Keynote „Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: Mit KI Herausforderungen der Branche lösen) hob Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales, einen entscheidenden Wandel in der KI hervor – weg von reiner Rechenleistung hin zu greifbaren Effizienzsteigerungen. Er sieht Cloud Computing als das „öffentliche Stromnetz" des KI-Zeitalters, das als Grundlage für agile Geschäftsinnovationen dient. Huawei Cloud hat seinen strategischen Entwurf für Industry AI Foundry vorgestellt und Chinas erste intelligente Medizinzone ins Leben gerufen. Darüber hinaus bietet Huawei Cloud umfassende Lösungen, die KI-Infrastruktur, branchenspezifische Modelle, Agentenplattformen und Anwendungen umfassen und es Branchen ermöglichen, reale Probleme mit KI effektiv anzugehen.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Huawei Cloud Summit auf dem MWC26 Lösung von Branchenherausforderungen mit KI BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ - Am 1. März fand in Barcelona der Huawei Cloud Summit unter dem Motto „Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: Mit KI Herausforderungen der Branche lösen) statt. Auf dem Gipfel …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     