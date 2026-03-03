BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 1. März fand in Barcelona der Huawei Cloud Summit unter dem Motto „Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: Mit KI Herausforderungen der Branche lösen) statt. Auf dem Gipfel stellte Huawei Cloud seine Industry AI Foundry vor, präsentierte die Hybrid-Cloud-Lösung der nächsten Generation Huawei Cloud Foundation (HCF) und demonstrierte CodeArts, einen KI-gestützten Coding-Agenten, der Kunden aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, im KI-Zeitalter erfolgreich zu sein.

In seiner Eröffnungsrede betonte Dr. Peter Zhou, CEO von Huawei Cloud, dass Cloud und KI im Mittelpunkt der Strategie von Huawei stehen und stetige Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation vorantreiben. Im vergangenen Jahr hat Huawei Cloud weltweit bemerkenswerte Fortschritte erzielt – eine Dynamik, die sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen wird. Auch im Jahr 2026 ist Huawei Cloud bestrebt, sichere, zuverlässige und hochwertige Cloud-Dienste bereitzustellen und damit mehr Wert für Kunden und Partner zu schaffen. Durch die Nutzung seiner fortschrittlichen systemischen Synergie von Software und Hardware strebt Huawei Cloud an, weltweit eine Vorreiterrolle bei transformativen KI-Diensten einzunehmen. Darüber hinaus wird es eng mit den Interessengruppen zusammenarbeiten, um ein offenes, umfassendes Cloud-Ökosystem zu entwickeln.

Industry AI Foundry zur Lösung von Branchenherausforderungen mit KI

In seiner Keynote „Huawei Cloud: In seiner Keynote „Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: Mit KI Herausforderungen der Branche lösen) hob Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales, einen entscheidenden Wandel in der KI hervor – weg von reiner Rechenleistung hin zu greifbaren Effizienzsteigerungen. Er sieht Cloud Computing als das „öffentliche Stromnetz" des KI-Zeitalters, das als Grundlage für agile Geschäftsinnovationen dient. Huawei Cloud hat seinen strategischen Entwurf für Industry AI Foundry vorgestellt und Chinas erste intelligente Medizinzone ins Leben gerufen. Darüber hinaus bietet Huawei Cloud umfassende Lösungen, die KI-Infrastruktur, branchenspezifische Modelle, Agentenplattformen und Anwendungen umfassen und es Branchen ermöglichen, reale Probleme mit KI effektiv anzugehen.