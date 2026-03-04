KI macht das Netz unsicher: Diese Cybersecurity-Aktie profitiert davon!

Dies zeigt, dass die Nachfrage nach den Sicherheitslösungen des Unternehmens weiterhin stabil bleibt – auch in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) die Bedrohungen durch Cyberkriminalität verstärkt.

CrowdStrike Holdings hat am Dienstagabend eine Umsatzprognose für das kommende Quartal veröffentlicht, die den Erwartungen der Analysten entspricht. Der Cybersecurity-Spezialist erwartet für das kommende Geschäftsquartal einen Umsatz zwischen 1,36 und 1,364 Milliarden US-Dollar, was mit den Schätzungen der Marktexperten übereinstimmt.

Die Aktie, die seit ihrem Hoch im November rund 30 Prozent eingebüßt hat, konnte ihre Tagesgewinne im nachbörslichen Handel leicht ausbauen und stieg auf rund 392 US-Dollar.

Die zunehmende Nutzung von KI durch Cyberkriminelle und staatlich unterstützte Gruppen, um Cyberangriffe zu automatisieren, hat die Bedeutung von Unternehmen wie CrowdStrike nur noch verstärkt. "Die KI-Revolution schafft enorme Wachstumschancen für CrowdStrike", so CEO George Kurtz.

CrowdStrike steht dabei in einem harten Wettbewerb mit Firmen wie Palo Alto Networks und SentinelOne, wobei die Anbieter zunehmend versuchen, Unternehmen zu ermutigen, ihre Sicherheitsausgaben auf weniger Plattformen zu konzentrieren.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 23 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen entsprach. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,12 US-Dollar, was ebenfalls leicht über den Schätzungen von Analysten lag.

Trotz der Sorgen um die potenziellen Auswirkungen der KI-Entwicklungen auf die Cybersicherheitsbranche bleiben Analysten optimistisch. Im Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC erklärte Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, dass die CrowdStrike-Aktie aktuell ein "schreiender Buy" sei, insbesondere wegen der KI-gestützten Falcon-Plattform.

Auch wenn die Aktie nach der Bekanntgabe der neuen KI-Features von Anthropic einen Rückschlag erlebte, ist Brown überzeugt, dass Unternehmen wie CrowdStrike nach wie vor eine wichtige Rolle im Schutz vor Cyberbedrohungen spielen werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





