Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen

Viele Punkte sind ja schon bekannt und dazu wird es nächste Woche keine Überraschung mehr geben.





Der Umsatz ist um 24% auf 2.9 Mrd. im Jahr 2025 gewachsen und die Rx-Umsätze liegen im Gesamtjahr bei ca. 1 Mrd Euro ... gerade der Zuwachs in Q4-2025 in der Rx-Dach-Region mit insgesamt 34% auf 311 Mio bzw. nur in Deutschland mit 98% auf 155 Mio zeigt ja auf, wo es hingehen kann bzw. hingehen wird. Hier erwarte ich 2026 weiterhin deutliche Steigerungsraten.





Entscheidend wird daher nächste Woche der Ausblick auf 2026 sein und persönlich rechne ich mit einem Umsatzausblick mit einer Steigerungsrate in einer Range von ca. 22% bis 26% und dann würde wir bei ca. 3.5 bis 3.7 Mrd Umsatz im Jahr 2026 auskommen (meine Erwartung ca. 1.35 bis 1.60 Mrd aus Rx plus ca. 2.1 bis 2.2 aus Non Rx).





Wichtig wird die Anzahl aktiver Kunden und hier der Ausblick für 2026 sein (sofern einer gegeben wird); nach einem Zuwachs von 12.5 Mio zum Jahresende 2024 auf 13.9 Mio zum Jahresende 2025 (plus 11%) erwarte ich eine ähnliche Steigerung auf ca. 15.2 bis 15.6 Mio zum Jahresende 2026. Vielleicht gibt es hier ja bereits nächste Woche eine positive Überraschung mit Verkündung eines hohen Kundenwachstum in den ersten beiden Monaten 2026 ... schauen wir mal.





Neben dem Umsatzausblick wird aber natürlich auch der Margenausblick entscheidend werden und mal schauen, wie da der Ausblick wird.