    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen

    Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen
    Foto: Adobe Stock

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy rechnet im laufenden Jahr mit einem kräftigen Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz dürfte um 13 bis 15 Prozent zulegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Sevenum mit. Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln dürfte in Deutschland dabei bei mehr als 670 Millionen Euro liegen. Das Umsatzwachstum der rezeptfreien Produkte dürfte bei 8 bis 10 Prozent liegen. Insgesamt werde eine bereinigte Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mindestens 2,5 Prozent erwartet. Auf Tradegate legte der Aktienkurs zuletzt um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/

    Redcare Pharmacy

    -1,39 %
    -7,30 %
    -1,35 %
    -4,89 %
    -48,70 %
    -10,44 %
    -69,82 %
    +95,00 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.830,17€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.395,13€
    Basispreis
    2,62
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 30.101 auf Ariva Indikation (03. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -7,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +88,03 %/+265,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Redcare: Anleger melden Einstiegsniveaus um ~60 € (intraday kurz bis ~57 € nach Stop-Auslösungen) und überlegen, ob Negatives vor dem Jahresbericht am 4.3. bereits eingepreist ist. Fundament: Umsatz +24% auf 2,9 Mrd. (2025), Rx ~1 Mrd., starkes Q4-Rx-Wachstum; Erwartung 2026: Umsatz +22–26% (3,5–3,7 Mrd.), weiteres Kundenwachstum und Margenausblick entscheidend. Short-Positionen werden als möglicher Druckfaktor vor den Zahlen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy rechnet im laufenden Jahr mit einem kräftigen Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz dürfte um 13 bis 15 Prozent zulegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Sevenum mit. Der Umsatz mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     