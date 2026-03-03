Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy rechnet im laufenden Jahr mit einem kräftigen Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz dürfte um 13 bis 15 Prozent zulegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Sevenum mit. Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln dürfte in Deutschland dabei bei mehr als 670 Millionen Euro liegen. Das Umsatzwachstum der rezeptfreien Produkte dürfte bei 8 bis 10 Prozent liegen. Insgesamt werde eine bereinigte Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mindestens 2,5 Prozent erwartet. Auf Tradegate legte der Aktienkurs zuletzt um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 30.101 auf Ariva Indikation (03. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -7,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +88,03 %/+265,81 % bedeutet.
Viele Punkte sind ja schon bekannt und dazu wird es nächste Woche keine Überraschung mehr geben.
Hier mal ein Link zu einer sehr sehr guten und fundierten Betrachtung der Societe Generale zu Redcare, dem Gesamtmarkt inkl. Chancen und Risiken und hätte ich nicht besser schreiben können (vielleicht sollte man noch die akt. Leerverkaufsquote von knapp über 15% erwähnen und damit wäre wohl Alles gesagt):