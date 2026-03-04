Über 100 % Kurspotenzial und Übernahmefantasie! Rohstoff-Perle Power Metallic Mines auf den Spuren von Norilsk Nickel!
Norilsk Nickel (Nornickel) ist in der Rohstoffwelt die Benchmark für Multi-Metall-Projekte. Wer auch nur in die Nähe des Bergbaugiganten kommen will, hat sehr ambitionierte Ziele. Genau dies trifft auf Power Metallic Mines zu. Auf einer …
Foto: esg-aktien.de
Norilsk Nickel (Nornickel) ist in der Rohstoffwelt die Benchmark für Multi-Metall-Projekte. Wer auch nur in die Nähe des Bergbaugiganten kommen will, hat sehr ambitionierte Ziele. Genau dies trifft auf Power Metallic Mines zu. Auf einer Investorenkonferenz hat das Unternehmen dies erneut bestätigt. Auch die letzten Bohrergebnisse sind wieder spektakulär und deuten darauf hin, dass hier etwas Großes entsteht. Power Metallic Mines verfügt über ein Multi-Metall-Vorkommen aus Kupfer, Platin, Palladium, Kobalt, Gold und Silber mit Weltklasseformat. Analysten sind begeistert und sehen über 100 % Kurspotenzial. Außerdem bringen sie Übernahmefantasie ins Spiel.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte