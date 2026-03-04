    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg: Warum TUI und Lufthansa zittern, während RE Royalties die Energie der Zukunft plant!

    Die Welt blickt in diesen Tagen mit angehaltenem Atem auf den Nahen Osten. Was dort geschieht, erschüttert nicht nur die politische Weltkarte, sondern schlägt auch tiefe Wunden in die Depots vieler Anleger. Besonders die Giganten der Reise- und …

    Iran-Krieg: Warum TUI und Lufthansa zittern, während RE Royalties die Energie der Zukunft plant!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Welt blickt in diesen Tagen mit angehaltenem Atem auf den Nahen Osten. Was dort geschieht, erschüttert nicht nur die politische Weltkarte, sondern schlägt auch tiefe Wunden in die Depots vieler Anleger. Besonders die Giganten der Reise- und Luftfahrtbranche, TUI und Lufthansa, befinden sich unter Druck. Die Unsicherheit ist sicht- und greifbar, während Flugpläne platzen und Buchungszahlen einbrechen. Doch während der Krisenmodus herrscht, bahnt sich abseits der Turbulenzen eine ganz andere Geschichte an. RE Royalties zeigt im Jahr 2026, dass es Alternativen gibt, die nicht nur relativ krisenfest sind, sondern aktiv von der globalen Transformation profitieren. Während die Klassiker der Reisebranche um den Halt kämpfen, hat RE Royalties bereits einen beachtlichen Kurssprung von 0,25 CAD auf 0,40 CAD in 2026 hingelegt. Ist das erst der Anfang einer großen Reise nach oben?

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Iran-Krieg: Warum TUI und Lufthansa zittern, während RE Royalties die Energie der Zukunft plant! Die Welt blickt in diesen Tagen mit angehaltenem Atem auf den Nahen Osten. Was dort geschieht, erschüttert nicht nur die politische Weltkarte, sondern schlägt auch tiefe Wunden in die Depots vieler Anleger. Besonders die Giganten der Reise- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     