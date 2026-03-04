CDU in Baden-Württemberg drei Punkte vor Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen auch in einer neuen Insa-Umfrage aufgeholt. Zwar liegt die CDU mit 27 Prozent nach wie vor vorne, wie die Befragung im Auftrag der "Bild" ergab. Sie verlor aber im Vergleich zur Insa-Umfrage vom 23. Februar einen Punkt, während die Grünen um zwei Punkte auf 24 Prozent zulegten. Ein ähnlicher Trend hatte sich schon in zwei Umfragen von Infratest und Forschungsgruppe Wahlen gezeigt, die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden waren.

Damit bleibt der Ausgang der Wahl am Sonntag spannend. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nach 15 Regierungsjahren nicht wieder an. Realistische Chancen auf seine Nachfolge haben sowohl Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir als auch CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Seit 2016 wird Baden-Württemberg von einer grün-schwarzen Koalition regiert.