    Landesinnenminister warnt vor iranischen Schläferzellen

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl warnt nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen durch iranische Agenten und "Schläfer" im Südwesten. "Besonders wachsam sind unsere Sicherheitsbehörden, was Vergeltungsmaßnahmen betrifft, etwa durch Personen, die im Auftrag der iranischen Nachrichtendienste handeln", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

    "Wir wissen, dass iranische Nachrichtendienste bei uns tätig sind", erklärte Strobl. Die Islamische Republik sei dafür bekannt, über ihre Landesgrenzen hinweg Unterdrückungsmaßnahmen gegen iranische Dissidenten und Oppositionelle durchzuführen und sie zu bekämpfen. Dabei schrecke das Regime auch vor Gewalt nicht zurück.

    Behörden sehen abstrakte Gefahrenlage

    Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten bestehe verstärkt die Gefahr iranischer Vergeltungsakte gegen jüdische, israelische oder US-amerikanische Einrichtungen, heißt es aus dem Innenministerium - bis hin zum terroristischen Anschlag.

    Strobl betonte, dass derzeit zwar keine Erkenntnisse vorlägen, aus denen sich "eine konkrete Gefährdung für ausländische, jüdische, israelische und US-amerikanische Einrichtungen in Baden-Württemberg ableiten lässt". Strobl sagte aber: "Wir haben eine abstrakte Gefahrenlage - aus der sich jederzeit ein konkreter Angriff entwickeln kann." Das Schutzniveau für solche Einrichtungen bleibe auf einem hohen Niveau.

    Strobl: Schöpfen Mittel restlos aus

    Nach Angaben des Ministers dienen "die Spionage- und Cyberspionageaktivitäten des Irans in Europa, Deutschland und in Baden-Württemberg ebenso dem eigenen Machterhalt wie insbesondere der illegalen Technologiebeschaffung sanktionierter Güter". Im besonderen Aufklärungsinteresse Irans stünden "nicht nur Oppositionelle, sondern breitgefächert Ziele in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Militär"./poi/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
