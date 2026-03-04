    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefonica AktievorwärtsNachrichten zu Telefonica
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwei Drittel der Internetnutzer bevorzugen Firmen aus Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Drittel wählen bevorzugt EU-Anbieter bald
    • O2-Chef: Milliarden nötig für Netzausbau bald!
    • Digitalminister: Mehr Investitionen für Telkos
    Zwei Drittel der Internetnutzer bevorzugen Firmen aus Europa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der Nutzung digitaler Dienste meiden viele Internetnutzer in Deutschland Anbieter aus Amerika. Wie eine Befragung des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica unter 1000 Mobilfunknutzern im Alter von 18 bis 75 Jahren ergab, bevorzugen 33 Prozent von ihnen überwiegend Daten-Services europäischer Anbieter und setzen das auch um. Weitere 32 Prozent möchten künftig stärker auf deutsche oder europäische Anbieter setzen, ein Teil von ihnen möchte das schon bald machen und der andere hat das nur grundsätzlich vor. Alles in allem bevorzugen zwei Drittel der Befragten Anbieter aus der EU.

    Gefragt worden war, ob man digitale Dienste wie E-Mails, Apps und Cloud-Speicher nach der Herkunft des Anbieters aussuche. Nur 14 Prozent der Befragten gaben an, dass dies für sie keine Rolle spiele. Vier Prozent gucken lieber auf Anbieter außerhalb der EU, wenn deren Preise und Leistung besser sind, und 17 Prozent machten auf die Frage keine Angaben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    282,12€
    Basispreis
    1,66
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    245,54€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    O2-Chef sieht großen Investitionsbedarf

    O2-Chef Santiago Argelich Hesse präsentierte die Umfrage am Rande der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Er wertete es positiv, dass zwei Drittel europäische Anbieter bevorzugten. Die Ergebnisse seien ein Beleg für einen ausgeprägten Wunsch nach digitaler Souveränität, so der Manager.

    Die EU gilt bei Digitalthemen als mehr oder minder abhängig von den USA, deren große Technologieunternehmen eine dominante Rolle auch in Europa spielen, ob Smartphone-Hersteller Apple mit seinen Cloud-Diensten, die Facebook-Mutter Meta mit ihrem Chatdienst WhatsApp oder der Suchmaschinen-Riese Google mit seinem Maildienst Gmail. Europäische Wettbewerber spielen nur eine Nebenrolle, etwa der Schweizer Chatdienst Threema und der deutsche Maildienst web.de/gmx.de sowie dessen inländischer Wettbewerber posteo.de.

    "Die Frage der digitalen Souveränität ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagte der O2-Chef. "Die Menschen verstehen, dass es dabei um die Zukunft Europas geht." Er betonte die Notwendigkeit einer starken europäischen Telekommunikationsbranche. Telekommunikation sei längst mehr als Telefonate, SMS, Fernsehen und Radio - "sie ist eine kritische Infrastruktur, die wir gemeinsam intelligent nutzen müssen."

    Die Branche brauche Kapital und Ressourcen, um die notwendigen strategischen Investitionen zu ermöglichen. "In den nächsten Jahren müssen wir zweistellige Milliardenbeträge in den Netzausbau, Cybersicherheit und Cloud-Infrastruktur investieren." Das sei nur in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit möglich.

    Digitalminister Wildberger unterstützt Europas Telko-Branche

    Unter den Besuchern der Mobilfunk-Messe MWC war auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), der der europäischen Telekommunikationsbranche den Rücken stärkte. "Zur digitalen Souveränität gehört eine starke Telekommunikations- und Infrastrukturindustrie", sagte der frühere Chef des Elektronikhändlers Mediamarkt-Saturn.

    Deutschland und Europa müssten bei der technologischen Entwicklung der Infrastruktur vorn mitspielen, mahnte Wildberger in Barcelona an. "Dafür brauchen wir profitablere Unternehmen, mehr Investitionsanreize und Regeln, die Innovation und Wachstum stärker fördern statt ausbremsen." Bei jeder Regulierung - also staatlich auferlegten Pflichten für die Wirtschaft - müsse geklärt werden, ob sie gut sei Innovation, Investitionen und Wachstum oder ob sie diese ausbremse./wdw/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 263,8 auf Nasdaq (04. März 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -3,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von -9,38 %/+25,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Telefonica - 850775 - ES0178430E18

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Telefonica. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zwei Drittel der Internetnutzer bevorzugen Firmen aus Europa Bei der Nutzung digitaler Dienste meiden viele Internetnutzer in Deutschland Anbieter aus Amerika. Wie eine Befragung des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica unter 1000 Mobilfunknutzern im Alter von 18 bis 75 Jahren ergab, bevorzugen 33 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     