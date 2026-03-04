Ausnahmen schwächen die Klinikreform

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Änderungen an der Krankenhausreform fordert die Techniker Krankenkasse (TK) von den Ländern eine verantwortungsvolle Umsetzung der Vorgaben für bessere Behandlungsqualität. Vorstandschef Jens Baas sagte der Deutschen Presse-Agentur, das geplante Gesetz schwäche die Reform durch weitere Ausnahmen. Er mahnte daher: "Der Ball liegt jetzt bei den Ländern." Sie dürften nicht nur "Erfüllungsgehilfe der Lokalpolitik" sein, die ein natürliches Interesse am Erhalt auch überholter Strukturen habe.

"Die Landespolitik muss auch die gesundheitlichen Interessen der Patientinnen und Patienten in den Blick nehmen, denen durch überholte und ineffiziente Strukturen sowie fehlende Spezialisierung Heilungschancen genommen und überbordende Kosten zugemutet werden", sagte Baas.