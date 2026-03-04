    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Betriebsversammlung bei VW gibt Ausblick auf Golf 9

    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Kurz vor der turnusgemäßen Betriebsratswahl lädt der VW-Betriebsrat in Wolfsburg zur regulären Betriebsversammlung. Ab 9.30 werden Tausende Beschäftigte in Halle 11 des Stammwerks erwartet. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte dabei vor allem die jüngste Forderung von Betriebsratschefin Daniela Cavallo nach einer Anerkennungsprämie für alle Tarifbeschäftigten stehen.

    Hintergrund für die Forderung ist die überraschend gute Kassenlage, die der Konzern im Januar gemeldet hatte. Cavallo hatte daher daraufhin gefordert, die Belegschaft an den sechs Milliarden Euro Cashflow zu beteiligen. Im Februar hatte sie angekündigt, auf der März-Versammlung womöglich einen ersten Zwischenstand zu geben.

    Markenchef zeigt Silhouette des kommenden E-Golf

    Zur Belegschaft sprechen wird neben Cavallo auch Markenchef Thomas Schäfer. Den Mitarbeitenden im Stammwerk will er dann auch einen ersten Ausblick auf die Silhouette des vollelektrischen Golf 9 geben, den VW hier ab Ende des Jahrzehnts bauen will. Konzernchef Oliver Blume steht dagegen nicht auf der Rednerliste.

    Kommende Woche findet bei VW dann die reguläre Neuwahl des mächtigen Betriebsrats statt. Cavallo stellt sich zur Wiederwahl. Bei der vorigen Wahl 2022 hatte die Liste der IG Metall mit ihr an der Spitze 85,5 Prozent der Stimmen erhalten. Insgesamt bewerben sich in Wolfsburg sechs Listen und ein Einzelbewerber um die 67 Sitze in der Arbeitnehmervertretung. Der Standort hat mehr als 60.000 Mitarbeiter./fjo/DP/stw

    Betriebsversammlung bei VW gibt Ausblick auf Golf 9 Kurz vor der turnusgemäßen Betriebsratswahl lädt der VW-Betriebsrat in Wolfsburg zur regulären Betriebsversammlung. Ab 9.30 werden Tausende Beschäftigte in Halle 11 des Stammwerks erwartet. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte dabei vor allem die …
