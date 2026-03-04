    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Kabeldiebstahl legt Bahnstrecke Leipzig-Erfurt weiter lahm

    Foto: Siarhei - 356130783

    SCHKOPAU (dpa-AFX) - Nach einem Kabeldiebstahl in Sachsen-Anhalt bleibt die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Erfurt weiterhin gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis 16.00 Uhr abgeschlossen sein, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Die Umleitung der Züge erfolge weiterhin über Naumburg.

    Die Signalstörung besteht nach Angaben der Bahn an den Standorten Dörstewitz in der Gemeinde Schkopau sowie in Saubach im Burgenlandkreis. Mit der Instandsetzung werde in Saubach begonnen. Bereits seit gestern kommt es wegen gestohlener Kabel zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr./elb/DP/zb



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
