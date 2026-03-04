    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Autobahntunnel nach Brand teilweise wieder frei

    Autobahntunnel nach Brand teilweise wieder frei
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LEONBERG (dpa-AFX) - Die Autobahn 81 ist nach dem Brand im Engelbergtunnel westlich von Stuttgart wieder in eine Richtung befahrbar. Die Oströhre wurde in den frühen Morgenstunden freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Weströhre bleibe auf unbestimmte Zeit gesperrt, hieß es.

    Lkw-Fahrer verhinderte wohl Schlimmeres

    Am Dienstagnachmittag war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagen-Anhänger in dem vielbefahrenen Tunnel ausgebrannt. Beide Röhren wurden gesperrt. Weil das Feuer in der Weströhre massive Schäden hinterließ, waren nach Angaben der Autobahn GmbH Sicherheitsprüfungen nötig. Zudem mussten das Anhänger-Wrack und weitere Fahrzeuge geborgen werden.

    Der Lkw-Fahrer hatte den Anhänger abgekoppelt, so dass keine weiteren Fahrzeuge in Brand gerieten, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Rund 30 weitere Betroffene wurden den Angaben zufolge von Rettungskräften versorgt. Fast 400 Einsatzkräfte waren laut der Autobahn GmbH vor Ort.

    Autofahrer sollen andere Strecken nehmen

    Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Die Polizei hatte nach dem Brand geraten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch die Überleitung Karlsruhe in Richtung Heilbronn bleibe gesperrt.

    An der Tunneldecke der Weströhre platzte durch die Hitze Beton ab. Die Kabel der Tunnelsteuerung sowie der Brandmeldeanlage seien verschmort, teilte die Autobahn GmbH mit./kre/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
