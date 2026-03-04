Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 18,00€. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,33 %.
Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|20,00Euro
|+5,19 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|-5,33 %
|-
|JEFFERIES
|19,00EUR
|-0,07 %
|09.02.2026
|JPMORGAN
|17,00EUR
|-10,59 %
|13.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00EUR
|-10,59 %
|19.02.2026
|RBC
|17,00EUR
|-10,59 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|16,00EUR
|-15,84 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|19,00EUR
|-0,07 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|17,00EUR
|-10,59 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|20,00EUR
|+5,19 %
|27.02.2026
-0,37 %
-5,58 %
-1,29 %
+5,15 %
+38,07 %
+75,97 %
+94,49 %
+308,89 %
+1.199,93 %
