RELX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur RELX Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die RELX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RELX Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RELX Aktie beträgt 44,42€. Die RELX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,80 %.
Analysten und Kursziele für die RELX Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00GBP
|+42,38 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|34,00GBP
|+30,84 %
|12.02.2026
|UBS
|45,00GBP
|+73,17 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|30,00GBP
|+15,45 %
|13.02.2026
|UBS
|36,00GBP
|+38,54 %
|13.02.2026
|JPMORGAN
|50,00GBP
|+92,41 %
|18.02.2026
-0,80 %
+13,16 %
+13,67 %
-13,89 %
-36,03 %
+3,33 %
+50,08 %
+244,21 %
