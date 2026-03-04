RELX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RELX Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die RELX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RELX Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RELX Aktie beträgt 44,42€. Die RELX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,80 %.