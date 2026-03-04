Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
23 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 89,93€. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,21 %.
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|80,00Euro
|-11,22 %
|-
|Barclays Capital
|80,00Euro
|-11,22 %
|-
|JPMorgan
|90,00Euro
|-0,13 %
|-
|JPMorgan
|90,00Euro
|-0,13 %
|-
|UBS
|80,00Euro
|-11,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|+0,36 %
|-
|UBS
|78,00CHF
|-4,53 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|80,00CHF
|-2,09 %
|16.02.2026
|BARCLAYS
|80,00CHF
|-2,09 %
|17.02.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+10,15 %
|17.02.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+10,15 %
|18.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-9,43 %
|19.02.2026
|RBC
|82,00CHF
|+0,36 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|80,00CHF
|-2,09 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|76,00CHF
|-6,98 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+10,15 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+10,15 %
|19.02.2026
|UBS
|78,00CHF
|-4,53 %
|19.02.2026
|UBS
|80,00CHF
|-2,09 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|80,00CHF
|-2,09 %
|20.02.2026
|JEFFERIES
|77,00CHF
|-5,76 %
|22.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.02.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+10,15 %
|24.02.2026
|BARCLAYS
|80,00CHF
|-2,09 %
|25.02.2026
|BERENBERG
|99,00CHF
|+21,17 %
|26.02.2026
-0,51 %
-0,75 %
+8,33 %
+6,86 %
-3,86 %
-16,67 %
+2,87 %
+39,09 %
+6.169,58 %
