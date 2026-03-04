E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 17,73€. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,76 %.