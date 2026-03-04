Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 17,73€. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,76 %.
Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|17,00Euro
|-9,66 %
|-
|Berenberg Bank
|18,00Euro
|-4,34 %
|-
|Goldman Sachs
|19,00Euro
|+0,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+6,28 %
|-
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-4,34 %
|04.02.2026
|BERENBERG
|18,00EUR
|-4,34 %
|09.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00EUR
|-9,66 %
|25.02.2026
|RBC
|15,00EUR
|-20,29 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|16,00EUR
|-14,97 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|16,00EUR
|-14,97 %
|25.02.2026
|UBS
|17,00EUR
|-9,66 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|19,00EUR
|+0,97 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-4,34 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-4,34 %
|25.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|20,00EUR
|+6,28 %
|26.02.2026
-0,88 %
-0,48 %
+4,77 %
+18,42 %
+52,29 %
+82,14 %
+126,36 %
+138,92 %
+1.242,69 %
