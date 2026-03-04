Aktie kaufen oder verkaufen
freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die freenet Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 31,75€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,08 %.
Analysten und Kursziele für die freenet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|34,00Euro
|+23,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00EUR
|+23,23 %
|-
|BERENBERG
|36,00EUR
|+30,48 %
|12.02.2026
|UBS
|28,00EUR
|+1,49 %
|18.02.2026
|UBS
|28,00EUR
|+1,49 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|32,00EUR
|+15,98 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|26,00EUR
|-5,76 %
|26.02.2026
|BERENBERG
|36,00EUR
|+30,48 %
|26.02.2026
