freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die freenet Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 31,75€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,08 %.