Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 212,92€. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.298,97 %.