Aktie kaufen oder verkaufen
Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Jonathan Brady - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 212,92€. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.298,97 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,60 Tsd.Euro
|+10.412,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00GBP
|-1,89 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00GBP
|-32,07 %
|16.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00GBP
|-32,07 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|13,00GBP
|-1,89 %
|26.02.2026
|RBC
|14,00GBP
|+5,66 %
|26.02.2026
|RBC
|16,00GBP
|+20,76 %
|26.02.2026
|UBS
|16,00GBP
|+20,76 %
|26.02.2026
-2,49 %
-0,79 %
+3,56 %
+22,89 %
+51,55 %
+790,59 %
+1.038,35 %
+381,64 %
+497,27 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte