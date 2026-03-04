Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 15,18€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,67 %.
Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|18,00Euro
|+32,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00EUR
|-4,38 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|11,00EUR
|-19,09 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|-11,73 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|16,00EUR
|+17,69 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|16,00EUR
|+17,69 %
|06.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|20,00EUR
|+47,11 %
|06.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00EUR
|+32,40 %
|10.02.2026
|BERENBERG
|14,00EUR
|+2,98 %
|11.02.2026
|DZ BANK
|16,00EUR
|+17,69 %
|11.02.2026
|UBS
|13,00EUR
|-4,38 %
|13.02.2026
+0,59 %
-10,62 %
+2,11 %
+5,53 %
-29,34 %
-35,32 %
-53,29 %
-46,23 %
-58,72 %
