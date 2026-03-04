Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 15,18€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,67 %.