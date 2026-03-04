Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Commerzbank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 35,55€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,66 %.
Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|36,00Euro
|+13,08 %
|-
|Commerzbank
|34,00Euro
|+6,80 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+6,80 %
|02.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.02.2026
|RBC
|37,00EUR
|+16,22 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|30,00EUR
|-5,76 %
|11.02.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|+13,08 %
|11.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+6,80 %
|11.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00EUR
|+19,37 %
|11.02.2026
|RBC
|37,00EUR
|+16,22 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+13,08 %
|19.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|+22,51 %
|20.02.2026
-0,57 %
-8,54 %
-12,18 %
-7,92 %
+49,69 %
+170,55 %
+472,46 %
+293,52 %
-65,61 %
