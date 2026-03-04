Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Commerzbank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 35,55€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,66 %.