T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 273,75€. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,27 %.
Analysten und Kursziele für die T-Mobile US Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|245,00US-Dollar
|+12,11 %
|-
|JPMorgan
|300,00US-Dollar
|+37,28 %
|-
|JPMORGAN
|300,00USD
|+37,28 %
|02.02.2026
|JPMORGAN
|300,00USD
|+37,28 %
|11.02.2026
|RBC
|255,00USD
|+16,69 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|245,00USD
|+12,11 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|300,00USD
|+37,28 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00USD
|+12,11 %
|19.02.2026
-0,14 %
+0,06 %
+12,18 %
+5,10 %
-27,89 %
+41,01 %
+91,48 %
+437,15 %
+1.427,82 %
