T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 273,75€. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,27 %.