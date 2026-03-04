Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Kion Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 70,83€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,54 %.