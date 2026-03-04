Aktie kaufen oder verkaufen
Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Kion Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 70,83€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,54 %.
Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|79,00Euro
|+50,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+32,95 %
|-
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+38,65 %
|20.02.2026
|JEFFERIES
|51,00EUR
|-3,13 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+32,95 %
|26.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+25,36 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+38,65 %
|26.02.2026
|UBS
|79,00EUR
|+50,05 %
|26.02.2026
|UBS
|79,00EUR
|+50,05 %
|26.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|73,00EUR
|+38,65 %
|26.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|71,00EUR
|+34,85 %
|27.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+25,36 %
|29.01.2026
-0,09 %
-17,16 %
-11,18 %
-19,56 %
+29,69 %
+44,99 %
-30,37 %
+13,17 %
+78,47 %
