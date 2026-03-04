Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vodafone Group Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 0,29€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -77,61 %.
Analysten und Kursziele für die Vodafone Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-10,43 %
|-
|JPMORGAN
|0,00GBP
|-100,00 %
|05.02.2026
|UBS
|0,00GBP
|-100,00 %
|05.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|0,00GBP
|-100,00 %
|13.02.2026
-1,91 %
-4,71 %
-1,25 %
+16,98 %
+49,08 %
+9,98 %
-14,18 %
-56,22 %
-33,28 %
