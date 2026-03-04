Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vodafone Group Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 0,29€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -77,61 %.