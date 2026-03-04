Aktie kaufen oder verkaufen
argenx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur argenx Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die argenx Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die argenx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der argenx Aktie beträgt 822,43€. Die argenx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,92 %.
Analysten und Kursziele für die argenx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|875,00Euro
|+36,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|675,00EUR
|+4,99 %
|-
|BARCLAYS
|880,00EUR
|+36,88 %
|26.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|875,00EUR
|+36,10 %
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|772,00EUR
|+20,08 %
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|780,00EUR
|+21,33 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|900,00EUR
|+39,99 %
|27.02.2026
