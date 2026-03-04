    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy
    Redcare verdient operativ weniger als erwartet - 2026er-Ziele unter Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • bereinigtes EBITDA +72% auf ~57 Mio, unter Erw.
    • Umsatz +25% auf 2,94 Mrd€, Marge 2,0% (+0,6pp)
    • 2026: Umsatz +13-15% bis ~3,4 Mrd, Marge ≥2,5%
    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) hat im vergangenen Jahr operativ etwas weniger verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 72 Prozent auf etwas mehr als 57 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet. Der Umsatz kletterte - wie bereits bekannt - um rund ein Viertel auf 2,94 Milliarden Euro. Die operative Marge zog damit um 0,6 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent an.

    Das Unternehmen hatte bereits am Dienstagabend die 2026er-Ziele veröffentlicht. Demnach soll sich das Tempo beim Umsatzwachstum im laufenden Jahr deutlich verlangsamen. Der Erlös soll um 13 bis 15 Prozent zulegen - das ergibt rechnerisch einen Umsatz von maximal knapp 3,4 Milliarden Euro. Bei der bereinigten operativen Gewinnmarge rechnet Redcare mit mindestens 2,5 Prozent. Die Ziele des Unternehmens für das Wachstum und die Profitabilität liegen damit unter der bisherigen Durchschnittsprognose der bei Bloomberg erfassten Experten./zb/mis

    Redcare Pharmacy

    -8,39 %
    -12,02 %
    -8,61 %
    -13,71 %
    -55,87 %
    -26,00 %
    -69,58 %
    +77,90 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 58,50 auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -12,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +100,00 %/+289,09 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Redcare: Anleger melden Einstiegsniveaus um ~60 € (intraday kurz bis ~57 € nach Stop-Auslösungen) und überlegen, ob Negatives vor dem Jahresbericht am 4.3. bereits eingepreist ist. Fundament: Umsatz +24% auf 2,9 Mrd. (2025), Rx ~1 Mrd., starkes Q4-Rx-Wachstum; Erwartung 2026: Umsatz +22–26% (3,5–3,7 Mrd.), weiteres Kundenwachstum und Margenausblick entscheidend. Short-Positionen werden als möglicher Druckfaktor vor den Zahlen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

