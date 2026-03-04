Immobilienkonzern Aroundtown will Anteil an Grand City Properties erhöhen
- Aroundtown steigert GCP-Anteil via 1:4 Tausch.
- Gilt für ~47 Mio Aktien; Anteil steigt auf 90%
- Aufschlag ~7%; Volumen ≈0,5 Mrd €; GCP 1,8Mrd.
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der auf Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will den Anteil an seiner Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties (GCP) über einen Aktientausch auf knapp 90 Prozent ausbauen. GCP-Aktionäre können eine Aktie an dem Unternehmen in vier Aroundtown-Anteile tauschen. Dieses Angebot gelte für bis zu etwas mehr als 47 Millionen GCP-Anteile, wie Aroundtown am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Sollten dem im MDax notierten Unternehmen so viele Anteile angeboten werden, würde der Anteil an Grand City Properties von derzeit etwas mehr als 60 Prozent auf fast 90 Prozent steigen.
Die im SDax gelistete GCP-Aktie hatte am Dienstag den Xetra-Handel mit 10,46 Euro beendet. Der Aroundtown-Kurs lag zuletzt bei 2,788 Euro. Gemessen an diesen Kursen liegt der Aufschlag bei der Offerte bei knapp sieben Prozent und das Volumen der Offerte liegt bei maximal etwas mehr als einer halben Milliarde Euro. Aroundtown wird an der Börse derzeit mit knapp 4,3 Milliarden Euro bewertet; Grand City Properties kommt auf etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro./zb/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 30.101 auf Ariva Indikation (03. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -9,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,32 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -28,29 %/+43,42 % bedeutet.
