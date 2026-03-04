Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 43,36€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,44 %.
Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|38,00Euro
|+10,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00CHF
|+25,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00CHF
|+25,43 %
|-
|BARCLAYS
|34,00CHF
|+9,35 %
|04.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|41,00CHF
|+31,86 %
|04.02.2026
|JEFFERIES
|55,00CHF
|+76,88 %
|04.02.2026
|JPMORGAN
|43,00CHF
|+38,29 %
|04.02.2026
|RBC
|38,00CHF
|+22,21 %
|04.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.02.2026
|BARCLAYS
|33,00CHF
|+6,13 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|38,00CHF
|+22,21 %
|06.02.2026
|RBC
|38,00CHF
|+22,21 %
|10.02.2026
