Aktie kaufen oder verkaufen
Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Marcus Brandt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 76,13€. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -46,62 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|65,00Euro
|-54,42 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|-54,42 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|-54,42 %
|-
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-54,42 %
|09.02.2026
|BERENBERG
|119,00EUR
|-16,55 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-54,42 %
|16.02.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-54,42 %
|16.02.2026
|UBS
|100,00EUR
|-29,87 %
|16.02.2026
+0,35 %
+14,77 %
+20,42 %
+25,22 %
-3,94 %
-50,58 %
+16,13 %
+741,39 %
+491,24 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte