Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 76,13€. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -46,62 %.