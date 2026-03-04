Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 383,70€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,38 %.