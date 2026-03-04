Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 383,70€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,38 %.
Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|430,00Euro
|+38,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+47,91 %
|-
|BARCLAYS
|365,00EUR
|+17,36 %
|05.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|10.02.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|-3,54 %
|10.02.2026
|RBC
|415,00EUR
|+33,44 %
|10.02.2026
|RBC
|430,00EUR
|+38,26 %
|10.02.2026
|JEFFERIES
|310,00EUR
|-0,32 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|365,00EUR
|+17,36 %
|11.02.2026
|BERENBERG
|381,00EUR
|+22,51 %
|11.02.2026
|BERENBERG
|381,00EUR
|+22,51 %
|13.02.2026
-0,93 %
-4,08 %
+10,34 %
-8,54 %
-30,81 %
+20,48 %
+94,88 %
+754,25 %
+533,15 %
