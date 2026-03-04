Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 36,82€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,03 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|45,00Euro
|+9,96 %
|-
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-41,36 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|-14,48 %
|11.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-14,48 %
|11.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-7,15 %
|11.02.2026
|UBS
|35,00EUR
|-14,48 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+2,63 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+9,96 %
|11.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|44,00EUR
|+7,51 %
|13.02.2026
|BARCLAYS
|38,00EUR
|-7,15 %
|18.02.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-41,36 %
|20.02.2026
