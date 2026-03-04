Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 36,82€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,03 %.