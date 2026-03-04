Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 76,06€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,61 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|73,00Euro
|+10,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|-4,24 %
|-
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+10,96 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+10,96 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|93,00EUR
|+41,36 %
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+24,64 %
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+24,64 %
|12.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|80,00EUR
|+21,60 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|64,00EUR
|-2,72 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+14,00 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+10,96 %
|12.02.2026
|RBC
|72,00EUR
|+9,44 %
|12.02.2026
|UBS
|71,00EUR
|+7,92 %
|12.02.2026
|BERENBERG
|89,00EUR
|+35,28 %
|13.02.2026
|UBS
|77,00EUR
|+17,04 %
|13.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.02.2026
|UBS
|77,00EUR
|+17,04 %
|25.02.2026
-0,21 %
-4,23 %
+5,70 %
+24,24 %
+13,14 %
+13,89 %
+32,63 %
-37,46 %
+93,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte