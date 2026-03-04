flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 40,33€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,85 %.