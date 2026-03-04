Aktie kaufen oder verkaufen
flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 40,33€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,85 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+34,17 %
|-
|JEFFERIES
|32,00EUR
|-0,16 %
|11.02.2026
|UBS
|46,00EUR
|+43,53 %
|11.02.2026
|UBS
|46,00EUR
|+43,53 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|-0,16 %
|26.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|43,00EUR
|+34,17 %
|26.02.2026
+0,44 %
+11,13 %
-22,20 %
+1,58 %
+70,22 %
+276,46 %
+50,73 %
+619,11 %
+2.764,00 %
