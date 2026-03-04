Aktie kaufen oder verkaufen
UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: andersphoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 82,89€. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,51 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die UniCredit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Unicredit
|88,00Euro
|+30,06 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|64,00EUR
|-5,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|77,00EUR
|+13,80 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|BARCLAYS
|79,00EUR
|+16,76 %
|09.02.2026
|BARCLAYS
|88,00EUR
|+30,06 %
|09.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|85,00EUR
|+25,63 %
|09.02.2026
|JPMORGAN
|87,00EUR
|+28,58 %
|10.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|91,00EUR
|+34,50 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|87,00EUR
|+28,58 %
|12.02.2026
-0,93 %
-8,33 %
-12,83 %
+1,61 %
+30,66 %
+249,69 %
+650,79 %
+270,12 %
+248,72 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte