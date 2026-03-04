UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 82,89€. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,51 %.