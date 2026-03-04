Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 35,22€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +103,68 %.
Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|35,00Euro
|+102,40 %
|-
|Analyst
|35,00Euro
|+102,40 %
|-
|Barclays Capital
|39,00Euro
|+125,53 %
|-
|Barclays Capital
|39,00Euro
|+125,53 %
|-
|Bernstein
|38,00Euro
|+119,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+21,44 %
|-
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+125,53 %
|02.02.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+125,53 %
|03.02.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|+102,40 %
|03.02.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+90,83 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|13.02.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+125,53 %
|27.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+119,75 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|+102,40 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|+102,40 %
|27.02.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+90,83 %
|27.02.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+96,62 %
|27.02.2026
|RBC
|35,00EUR
|+102,40 %
|27.02.2026
|UBS
|32,00EUR
|+85,05 %
|27.02.2026
