ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 48,11€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,12 %.