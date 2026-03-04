Aktie kaufen oder verkaufen
ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 48,11€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,12 %.
Analysten und Kursziele für die ArcelorMittal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|62,00Euro
|+19,69 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|+10,04 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|36,00EUR
|-30,50 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|-24,71 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|-15,06 %
|05.02.2026
|UBS
|35,00EUR
|-32,43 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+2,32 %
|06.02.2026
|JEFFERIES
|62,00EUR
|+19,69 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|45,00EUR
|-13,13 %
|20.02.2026
-1,05 %
-7,22 %
+7,17 %
+39,06 %
+81,64 %
+69,24 %
+150,68 %
+417,61 %
-25,30 %
