JOST Werke Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur JOST Werke Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die JOST Werke Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die JOST Werke Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der JOST Werke Aktie beträgt 76,00€. Die JOST Werke Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,70 %.