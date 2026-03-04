Aktie kaufen oder verkaufen
JOST Werke Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur JOST Werke Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die JOST Werke Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die JOST Werke Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der JOST Werke Aktie beträgt 76,00€. Die JOST Werke Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,70 %.
Analysten und Kursziele für die JOST Werke Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00EUR
|+18,49 %
|-
|BERENBERG
|84,00EUR
|+34,51 %
|19.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|74,00EUR
|+18,49 %
|19.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|74,00EUR
|+18,49 %
|19.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|74,00EUR
|+18,49 %
|25.02.2026
-0,32 %
-1,29 %
-2,96 %
+21,25 %
+28,12 %
+15,61 %
+20,08 %
+116,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte