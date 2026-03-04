AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 26,29€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,56 %.