Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 26,29€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,56 %.
Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|27,00Euro
|-7,10 %
|-
|Analyst
|30,00Euro
|+3,22 %
|-
|JPMorgan
|31,00Euro
|+6,66 %
|-
|JEFFERIES
|27,00EUR
|-7,10 %
|09.02.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|-13,99 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|-13,99 %
|19.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|15,00EUR
|-48,39 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|25,00EUR
|-13,99 %
|26.02.2026
|BARCLAYS
|27,00EUR
|-7,10 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|-7,10 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+3,22 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|-13,99 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|31,00EUR
|+6,66 %
|26.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|23,00EUR
|-20,87 %
|27.02.2026
+2,23 %
+22,93 %
+51,88 %
+71,76 %
+157,93 %
-1,68 %
+63,54 %
+684,11 %
+389,31 %
