Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 39,83€. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,99 %.