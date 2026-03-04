Aktie kaufen oder verkaufen
Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 39,83€. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,99 %.
Analysten und Kursziele für die Befesa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|42,00Euro
|+36,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+3,63 %
|-
|UBS
|43,00EUR
|+39,25 %
|11.02.2026
|UBS
|42,00EUR
|+36,01 %
|17.02.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|+23,06 %
|26.02.2026
|UBS
|42,00EUR
|+36,01 %
|26.02.2026
