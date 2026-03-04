HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 9,50€. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +99,16 %.