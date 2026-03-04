Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: HelloFresh
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 9,50€. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +99,16 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|6,00Euro
|+25,79 %
|-
|BARCLAYS
|6,00EUR
|+25,79 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+25,79 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|15,00EUR
|+214,47 %
|12.02.2026
|UBS
|10,00EUR
|+109,64 %
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.02.2026
|BERENBERG
|14,00EUR
|+193,50 %
|16.02.2026
-0,19 %
-0,65 %
-16,74 %
-22,15 %
-58,42 %
-78,38 %
-91,99 %
-61,09 %
