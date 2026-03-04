Aktie kaufen oder verkaufen
Nutrien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nutrien Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nutrien Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nutrien Aktie beträgt 97,46€. Die Nutrien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,15 %.
Analysten und Kursziele für die Nutrien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|63,00USD
|-15,19 %
|13.02.2026
|BARCLAYS
|70,00USD
|-5,76 %
|17.02.2026
|BARCLAYS
|70,00USD
|-5,76 %
|18.02.2026
|RBC
|75,00USD
|+0,97 %
|18.02.2026
|JPMORGAN
|78,00USD
|+5,00 %
|19.02.2026
