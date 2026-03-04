Nutrien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nutrien Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nutrien Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nutrien Aktie beträgt 97,46€. Die Nutrien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,15 %.