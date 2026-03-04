Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 57,21€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,35 %.