Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 57,21€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,35 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|55,00Euro
|+35,89 %
|-
|JPMorgan
|61,00Euro
|+50,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00EUR
|+13,65 %
|-
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+50,71 %
|02.02.2026
|BARCLAYS
|61,00EUR
|+50,71 %
|04.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+33,42 %
|05.02.2026
|UBS
|51,00EUR
|+26,00 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|59,00EUR
|+45,77 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|61,00EUR
|+50,71 %
|05.02.2026
|BERENBERG
|54,00EUR
|+33,42 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+48,24 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+50,71 %
|05.02.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+50,71 %
|05.02.2026
|RBC
|55,00EUR
|+35,89 %
|05.02.2026
|BARCLAYS
|59,00EUR
|+45,77 %
|06.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00EUR
|+28,47 %
|06.02.2026
|RBC
|55,00EUR
|+35,89 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|61,00EUR
|+50,71 %
|30.01.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+48,24 %
|30.01.2026
+1,36 %
-5,04 %
-5,33 %
-5,06 %
-25,16 %
-21,07 %
-11,02 %
+14,06 %
