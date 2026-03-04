Thailand-Aktien auf Talfahrt: Zeitweiliger Handelsstopp nach Leitindex-Crash!

"Wir sehen eine sofortige Belastung für die Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die steigenden Energiepreise. Das führt zu Inflation, steigenden Produktionskosten und Problemen im Tourismussektor", erklärte Tareq Horchani, Analyst bei Maybank Securities, gegenüber Bloomberg. Besonders problematisch ist, dass Thailand in der letzten Zeit durch seine politischen Entscheidungen, wie den Wahlsieg von Premierminister Anutin Charnvirakul, eigentlich auf einem Aufwärtstrend war. Doch der plötzliche Rückschlag zerstört diese Fortschritte nahezu.

Der plötzliche Rückgang des thailändischen Leitindex SET ist ein Teil eines umfassenderen Absturzes an den asiatischen Märkten, der durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten ausgelöst wurde. Insbesondere die eskalierende Lage rund um den Iran hat die globalen Ölpreise steigen lassen. Und Thailand, ein Land, das stark auf Energieimporte angewiesen ist, ist besonders betroffen. Höhere Ölpreise führen zu einer höheren Inflation, drücken die Unternehmensmargen und setzen die ohnehin schon angeschlagene thailändische Wirtschaft weiter unter Druck.

Verkaufspanik trifft die thailändischen Aktienmärkte!

Doch der Iran-Krieg ist nicht der einzige Faktor. Der technologische Sektor, insbesondere Aktien von Unternehmen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Verbindung stehen, hat ebenfalls massiv verloren. Firmen wie Delta Electronics Thailand Pcl gehörten zu den größten Verlierern des Marktes, was die Verkaufswelle noch verstärkte. Auch die Unruhe im AI-Sektor hat nicht nur lokale Unternehmen, sondern auch viele internationale Investoren im asiatischen Markt verunsichert.

Wie stark wird der Verlust für Thailand?

Der dramatische Rückgang des thailändischen Leitindex SET von 8 Prozent hat eine zeitweise Handelspause ausgelöst. Sollte der SET-Index noch weiter fallen, droht eine erneute Aussetzung des Handels. Doch nicht nur die thailändischen Börsen sind betroffen. Auch andere asiatische Märkte erleben turbulente Zeiten. Thailand hat es in den letzten Jahren geschafft, das Vertrauen von Investoren durch politische Stabilität und wirtschaftliche Öffnung zu gewinnen. Doch der aktuelle Rückschlag könnte dieses Vertrauen gefährden und zu einem Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen führen.

Die Auswirkungen auf den Tourismussektor?

Ein weiterer Risikofaktor für Thailand ist der Tourismussektor, der einen Großteil des BIP des Landes ausmacht. Angesichts der globalen Unsicherheit über den Nahen Osten könnten weniger Touristen das Land besuchen, was die Einnahmen weiter schmälern würde. "Tourismus und Luftverkehr sind stark abhängig von internationalen Stabilitäten. Jede Störung in der Region hat direkte Auswirkungen auf die Nachfrage nach Reisen nach Thailand", meint Horchani.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



